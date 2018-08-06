В Киеве оценили, как отмена железнодорожного сообщения с Россией скажется на Украине

Украина по-прежнему не отказывается от прекращения железнодорожного сообщения с Россией, об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал украинский чиновник.

Известный украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что вероятность отмены прямого железнодорожного сообщения достаточно высока и оценил последствия данного шага.

«Это связано с тем, что Украина вступает в период выборов, и разыгрывать «патриотическую», антироссийскую карту будет достаточно модно среди части украинского политикума. Мы будем наблюдать усиление противостояния экономического и социального характера с Российской Федерацией. Вероятность разрыва железнодорожного сообщения, как в свое время это произошло с авиасообщением, я оцениваю на 50%», — говорит Руслан Бортник.

Вместе с тем, продолжает собеседник агентства, Омелян является одним из самых ярких украинских «PR-министров».

«Он создает огромное количество информационных поводов. За прошлый месяц он занял пятую строчку в списке упоминаний украинских политиков. Я не исключаю, что данное заявление — элемент пиара для министра, который ищет свое место уже в следующем политическом цикле: парламенте и правительстве», — продолжает политолог.

Потери, напоминает политический аналитик, в случае отмены сообщения понесет в первую очередь железнодорожная отрасль.

«Также потери понесут украинские рабочие, которые трудятся в России. Но к их мнению в данной ситуации, я думаю, никто прислушиваться не будет. Подобное мнение будет подавляться правой риторикой», — резюмировал Руслан Бортник.

Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было отменено осенью 2015 года. На недружественный шаг Киев пошел после воссоединения Крыма с РФ. Отечественная сторона в свою очередь неоднократно подчеркивала, что процесс воссоединения соответствовал всем нормам внутреннего и международного законодательства.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам в разговоре с ФАН выразил сожаление в связи с планами Киева прекратить железнодорожное сообщение с РФ. По мнению парламентария, пострадают в первую очередь рядовые украинцы.