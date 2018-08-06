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В Киеве оценили, как отмена железнодорожного сообщения с Россией скажется на Украине
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    В Киеве оценили, как отмена железнодорожного сообщения с Россией скажется на Украине

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    В Киеве оценили, как на Украине скажется отмена железнодорожного сообщения с Россией

    Украина по-прежнему не отказывается от прекращения железнодорожного сообщения с Россией, об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал украинский чиновник.

    Известный украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что вероятность отмены прямого железнодорожного сообщения достаточно высока и оценил последствия данного шага.

    «Это связано с тем, что Украина вступает в период выборов, и разыгрывать «патриотическую», антироссийскую карту будет достаточно модно среди части украинского политикума. Мы будем наблюдать усиление противостояния экономического и социального характера с Российской Федерацией. Вероятность разрыва железнодорожного сообщения, как в свое время это произошло с авиасообщением, я оцениваю на 50%», — говорит Руслан Бортник.

    Вместе с тем, продолжает собеседник агентства, Омелян является одним из самых ярких украинских «PR-министров».

    «Он создает огромное количество информационных поводов. За прошлый месяц он занял пятую строчку в списке упоминаний украинских политиков. Я не исключаю, что данное заявление — элемент пиара для министра, который ищет свое место уже в следующем политическом цикле: парламенте и правительстве», — продолжает политолог.

    Потери, напоминает политический аналитик, в случае отмены сообщения понесет в первую очередь железнодорожная отрасль.

    «Также потери понесут украинские рабочие, которые трудятся в России. Но к их мнению в данной ситуации, я думаю, никто прислушиваться не будет. Подобное мнение будет подавляться правой риторикой», — резюмировал Руслан Бортник.

    Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было отменено осенью 2015 года. На недружественный шаг Киев пошел после воссоединения Крыма с РФ. Отечественная сторона в свою очередь неоднократно подчеркивала, что процесс воссоединения соответствовал всем нормам внутреннего и международного законодательства.

    Ранее член комитета Госдумы по международным делам в разговоре с ФАН выразил сожаление в связи с планами Киева прекратить железнодорожное сообщение с РФ. По мнению парламентария, пострадают в первую очередь рядовые украинцы.

    Автор: Михаил Блинов
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