США сами бьют себя по щекам: эксперты оценили способность России выдержать новые санкции

Экономика Российской Федерации в состоянии выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг, который совсем недавно был предложен законодателями Соединенных Штатов, уверен аналитик Moody's Кристин Линдоу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По мнению аналитика, предпринятые РФ меры по сокращению вложений в казначейские бумаги США и снижению зависимости от доллара сделали экономику страны менее уязвимой к угрозе более масштабных ограничений. Эксперт уверен, что сегодня Россия способна нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в адрес РФ Соединенные Штаты.

Напомним, в прошлый четверг группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, который предлагает ввести новые «ограничительные меры» против Российской Федерации, в том числе против российского государственного долга, российских бизнесменов и политиков.

Попытка «преподать урок»

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что суть санкций в современном мире сводится к желанию западных стран «преподать уроки» демократии тем странам, которых они пытаются научить жизни. Очень часто санкции носят весьма условный характер. Они играют внутриполитическую роль. Особенно это касается США.

«Наказали, и ладно, избиратель, которому годами вешают лапшу на уши про демократию, должен быть доволен. Американская элита давно понимает, что санкции как фактор сдерживания работают очень плохо. Для СССР и России ограничения в поставках продукции и технологий всегда служили стимулом для внутреннего производства. Выводы давно все сделаны, хотя в демагогии санкции и помогают. Но это тоже относительно: согласно мнению [бывшего президента США] Барака Обамы, экономика России разорвана в клочья, ну и где сейчас этот Барак Обама?» — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, еще один важный аспект санкций — современный мир больше не хочет быть универсально глобальным. Миру нужны стены и ограничения. Игра в равенство и открытость обросла цинизмом и поиском выгод.

«Россия давно об этом предупреждала, и то, что сейчас с санкциями и торговой войной всех против всех происходит — это вариант саморазоблачения глобализма. США фактически бьют сами себя по щекам, дезавуируя старые стратегии. Новая стратегия — выживает сильнейший. Есть ли в качестве ответа на эту новую стратегию какие-то инструменты сдерживания? Они есть у России, а вот у союзников США их нет. Та же Европа зависит именно от российской суверенности, защищая свои интересы по газовому вопросу. Если бы Россия была слаба, Европа покупала бы газ у США втридорога и «не рыпалась», — резюмировал Игорь Рябов.

Пойдут ли на это США?

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН аналитику Moody's.

«Moody's — нешуточная контора, и их прогнозы стоит рассматривать серьезно. Впрочем, ничего ошеломительного Линдоу не сказал. Россия действительно вполне может выдержать санкции против госдолга путем снижения зависимости от доллара и отказа от американских бумаг. Другой вопрос, будет ли Москва в реальности серьезно этим заниматься? На мой взгляд, в этой области пока только полумеры, слишком осторожные шаги. Но если США пойдут на крайности, то пропорциональные шаги может предпринять и Россия. Так что главный вопрос, пойдут ли на это США? Насколько мне известно, авторы нового законопроекта о новых «сокрушительных санкциях» уже оговорились, что санкции против госдолга коснутся только покупки новых ОФЗ, но не затронут тех, кто уже является держателем бумаг», — рассказал Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, законотворцев США еще в апреле предупреждали, что ничем хорошим это не кончится. Здесь больше угроз и самопиара американских политиков, чем готовности в реальности идти на крайности. К тому же, напомнил эксперт, Конгресс уходит на каникулы, и когда теперь будет рассмотрен закон — неизвестно. Но уже, скорее всего, новым составом — в ноябре промежуточные выборы. Очевидно, противники Трампа придумали этот документ именно в рамках предвыборной кампании. Возможно, и вовсе этот закон уберут на полку — еще неизвестно, каким будет результат выборов.