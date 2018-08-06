«Настроение улучшается!»: разводящийся со Степаненко Петросян пожелал поклонникам оптимизма

Москва, 6 августа. Российский юморист Евгений Петросян, который разводится с супругой Еленой Степаненко, посоветовал своим поклонникам не терять радости и оптимизма.

Об этом артист написал в Instagram. По его словам, настроение у него улучшается. Он отметил, что на улице лето, цветут цветы, а люди «загорают, даже у себя дома».

«Настроение улучшается! Чего вам и желаю!» — написал Петросян и призвал зрителей быть оптимистами.

Напомним, ранее стало известно, что Петросян и Степаненко подали в суд заявку о разделе имущества. Позже выяснилось, что известные артисты разводятся после 30 лет совместной жизни. В понедельник Хамовнический суд Москвы отложил на 13 августа разбирательство дела Петросяна и Степаненко. Также стало известно, что к бракоразводному процессу не будут допущены представители СМИ. О причине расставания официально не сообщается.