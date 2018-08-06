Тимошенко поставила перед ВСУ задачу вернуть Крым и Донбасс

Киев, 6 августа. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала главные задачи ВСУ.

По ее словам, военные должны вернуть Крым и Донбасс, чтобы восстановить мирную жизнь на Украине.

«Эта задача нераздельна с укреплением Вооруженных сил Украины и одного из главных носителей боевого потенциала — Воздушных сил нашей армии», — заявила Тимошенко в поздравлении ВВС Украины.

Она отметила, что для решения такой задачи необходимо восстановить предприятия оборонного комплекса и обеспечить армию современной техникой и вооружением.

Ранее стало известно, зачем украинские власти нагнетают обстановку вокруг ситуации в Крыму и на Донбассе. По словам политолога Андрея Ермолаева, в Киеве давно приняли решение жить без Донбасса и Крыма. Все разговоры об обратном нужны для того, чтобы выиграть парламентские и президентские выборы. Украинская армия испытывает кадровые проблемы. С начала года солдаты увольняются из вооруженных сил из-за недостатка финансирования. Кроме того, в Киеве признали, что не могут реализовать сценарий возвращения Донбасса, поскольку для страны военная операция физически невозможна.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей Он прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.