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Даже обидно, что Трампа избрали не мы: американист разъяснил «мегафонную дипломатию» Госдепа
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    Даже обидно, что Трампа избрали не мы: американист разъяснил «мегафонную дипломатию» Госдепа

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    Даже обидно, что Трампа избрали не мы: американист разъяснил «мегафонную дипломатию» Госдепа

    Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах резко отреагировало на инцидент с вызовом временного поверенного в делах РФ на территории США Дмитрия Жирнова к заместителю госсекретаря Уэссу Митчеллу. От Жирнова потребовали «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.

    Российское дипломатическое ведомство категорически отвергло все обвинения и напомнило о многочисленных доказательствах их полной несостоятельности.

    «Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — заявили в российском диппредставительстве.

    Новый всплеск антироссийской истерии в США связан с предстоящими промежуточными выборами в американский конгресс, но и после них ситуация вряд ли изменится, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

    «Честно говоря, я уже даже жалею, что мы действительно не вмешиваемся в избирательный процесс в Соединенных Штатах, — с иронией отметил американист. — Естественно, Россия как государство, конечно, ни в какой форме не вмешивалась в избирательный процесс в США. Поэтому в ноябре 2016 года [президент США] Дональд Трамп был избран великим американским народом, а не великим русским народом. Это факт. А поскольку у американской элиты нет другого объяснения, почему могли избрать несистемного Трампа, кроме как силами «русских». Честно говоря, мне уже действительно даже становится обидно, что Трампа избрали не мы».

    О вызове временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова для объяснений стало известно из Twitter официального представителя госдепа Хизер Нойерт

    Однако американские президентские выборы давно позади, но поиски «русского следа» в США не прекращаются до сих пор, отметил эксперт.

    «У американцев этот «глюк», этот «бзик», эта истерика не прекращаются ни на минуту. А теперь все это вспыхивает с новой силой уже в связи с предстоящими промежуточными выборами в конгресс США, которые состоятся во вторник, 6 ноября», — отметил Домрин.

    Так что, по словам политолога, ждать прекращения истерической антироссийской кампании в США в ближайшее время не приходится.

    «Этот накал страстей совершенно точно будет продолжаться до 6 ноября. Других оправданий собственных неудач, кроме «русского следа» или «рашенгейта», у оппонентов Трампа как из Демократической, так и из Республиканской партий просто нет. У них нет другого объяснения собственных многочисленных провалов», — отметил собеседник ФАН.

    Но и после выборов вряд ли что-то кардинально изменится, предупредил американист.

    «Истерика, скорее всего, продолжится и после промежуточных выборов в конгресс, в ходе которых, как мне представляется, республиканцы удержат большинство в обеих палатах парламента. И, скорее всего, после выборов в конгрессе уже будут республиканцы «за Трампа», а не «против Трампа». Но русофобскую кампанию в США это явно не остановит. И те, кто сейчас разгоняет антироссийскую истерику, будут ее продолжать», — отметил он.

    Повод всегда найдется, как говорится, было бы желание, считает эксперт.

    «Годится любой повод, даже высосанный из пальца, чтобы «русский след» не пропадал ни с экранов американских телевизоров, ни из американских СМИ. Так что «мегафонная дипломатия» — это явно надолго», — резюмировал Александр Домрин.

    Ранее стало известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для разъяснений якобы «агрессивного вмешательства» Москвы в американскую внутреннюю политику, сообщает «Газета.ру». О вызове стало известно из Twitter официального представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

    В ответ на этот недружественный шаг посольство России в США заявило, что американская сторона использовала подмену предмета обвинения. В заявлении российского посольства говорится, что Россия в течение последних двух лет неоднократно и на разных уровнях указывала на несостоятельность ничем не доказанных обвинений в якобы «вмешательстве» Москвы в американскую внутреннюю политику.

    В российском посольстве почеркнули, что Госдеп своей политикой «подыгрывает» силам в американском истеблишменте, которые используют в собственных интересах тему якобы «российского вмешательства» в американские дела.

    Автор: Алла Кириллова
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