Даже обидно, что Трампа избрали не мы: американист разъяснил «мегафонную дипломатию» Госдепа

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах резко отреагировало на инцидент с вызовом временного поверенного в делах РФ на территории США Дмитрия Жирнова к заместителю госсекретаря Уэссу Митчеллу. От Жирнова потребовали «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.

Российское дипломатическое ведомство категорически отвергло все обвинения и напомнило о многочисленных доказательствах их полной несостоятельности.

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — заявили в российском диппредставительстве.

Новый всплеск антироссийской истерии в США связан с предстоящими промежуточными выборами в американский конгресс, но и после них ситуация вряд ли изменится, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Честно говоря, я уже даже жалею, что мы действительно не вмешиваемся в избирательный процесс в Соединенных Штатах, — с иронией отметил американист. — Естественно, Россия как государство, конечно, ни в какой форме не вмешивалась в избирательный процесс в США. Поэтому в ноябре 2016 года [президент США] Дональд Трамп был избран великим американским народом, а не великим русским народом. Это факт. А поскольку у американской элиты нет другого объяснения, почему могли избрать несистемного Трампа, кроме как силами «русских». Честно говоря, мне уже действительно даже становится обидно, что Трампа избрали не мы».

Однако американские президентские выборы давно позади, но поиски «русского следа» в США не прекращаются до сих пор, отметил эксперт.

«У американцев этот «глюк», этот «бзик», эта истерика не прекращаются ни на минуту. А теперь все это вспыхивает с новой силой уже в связи с предстоящими промежуточными выборами в конгресс США, которые состоятся во вторник, 6 ноября», — отметил Домрин.

Так что, по словам политолога, ждать прекращения истерической антироссийской кампании в США в ближайшее время не приходится.

«Этот накал страстей совершенно точно будет продолжаться до 6 ноября. Других оправданий собственных неудач, кроме «русского следа» или «рашенгейта», у оппонентов Трампа как из Демократической, так и из Республиканской партий просто нет. У них нет другого объяснения собственных многочисленных провалов», — отметил собеседник ФАН.

Но и после выборов вряд ли что-то кардинально изменится, предупредил американист.

«Истерика, скорее всего, продолжится и после промежуточных выборов в конгресс, в ходе которых, как мне представляется, республиканцы удержат большинство в обеих палатах парламента. И, скорее всего, после выборов в конгрессе уже будут республиканцы «за Трампа», а не «против Трампа». Но русофобскую кампанию в США это явно не остановит. И те, кто сейчас разгоняет антироссийскую истерику, будут ее продолжать», — отметил он.

Повод всегда найдется, как говорится, было бы желание, считает эксперт.

«Годится любой повод, даже высосанный из пальца, чтобы «русский след» не пропадал ни с экранов американских телевизоров, ни из американских СМИ. Так что «мегафонная дипломатия» — это явно надолго», — резюмировал Александр Домрин.

Ранее стало известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для разъяснений якобы «агрессивного вмешательства» Москвы в американскую внутреннюю политику, сообщает «Газета.ру». О вызове стало известно из Twitter официального представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

В ответ на этот недружественный шаг посольство России в США заявило, что американская сторона использовала подмену предмета обвинения. В заявлении российского посольства говорится, что Россия в течение последних двух лет неоднократно и на разных уровнях указывала на несостоятельность ничем не доказанных обвинений в якобы «вмешательстве» Москвы в американскую внутреннюю политику.

В российском посольстве почеркнули, что Госдеп своей политикой «подыгрывает» силам в американском истеблишменте, которые используют в собственных интересах тему якобы «российского вмешательства» в американские дела.