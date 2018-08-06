Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа, чтобы насолить России

Киев, 6 августа. Жителям Украины необходимо потреблять столько газа, сколько на данный момент добывает страна, чтобы не пришлось больше покупать его, в том числе и у Российской Федерации. С таким призывом к украинцам выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, пока Украина будет закупать газ у РФ и у других стран, она не станет энергонезависимой.

«Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность», — отметил Гройсман.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Павленко допустил дефолт на Украине из-за повышения цен на газ, поскольку оно потребует увеличения дополнительных субсидий, а в украинской государственной казне сегодня и так менее двух миллиардов гривен. К настоящему времени долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 млрд долларов.