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Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа, чтобы насолить России
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    Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа, чтобы насолить России

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    Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа, чтобы насолить России

    Киев, 6 августа. Жителям Украины необходимо потреблять столько газа, сколько на данный момент добывает страна, чтобы не пришлось больше покупать его, в том числе и у Российской Федерации. С таким призывом к украинцам выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    По его словам, пока Украина будет закупать газ у РФ и у других стран, она не станет энергонезависимой. 

    «Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность», — отметил Гройсман.

    Ранее депутат Верховной рады Юрий Павленко допустил дефолт на Украине из-за повышения цен на газ, поскольку оно потребует увеличения дополнительных субсидий, а в украинской государственной казне сегодня и так менее двух миллиардов гривен. К настоящему времени долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 млрд долларов.

    Автор: Тимур Румянцев
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