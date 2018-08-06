«Это их выбор»: Запад Украины хочет отделиться по примеру Крыма

Киев, 6 августа. Официальный Киев должен предоставить жителям Украины право на самоопределение, а не бороться с регионами. Об этом заявил западноукраинский политолог Олег Хавич.

По его словам, Западная Украина должна получить суверенитет от остальной части государства. Новое страновое образование Хавич предлагает назвать «Рутенией».

«Формально независимая Рутения возможна только как протекторат ЕС по типу Боснии и Герцеговины, и ее возникновение возможно только в случае согласия внешних игроков и части местных», — отметил он в интервью «Украина.ру».

По его словам, именно так возникла независимая Украина в 1991 году. Хавич также рассказал, что в студенческие годы воспринимал борьбу за независимость Украины как «борьбу за свободу», однако позже несколько изменил свои взгляды на проблемы самоопределения.

«Я написал десятки текстов о необходимости раздела бывшей Украинской ССР на культурно-исторические земли, но при этом у меня никогда и мысли не возникало подчинить другие части Украины той земле, которую я считал родной», — сказал Олег Хавич.

Именно поэтому политолог поддержал воссоединение Крыма с Россией, такой сценарий мог бы стать примером для других территорий, добивающихся независимости от Киева. По его словам, выбор граждан невозможно изменить путем блокад и бомбардировок.

«В 2014-м мне не нужно было делать выбор — я всегда был против тоталитарного центра и за право наций на самоопределение. И если часть жителей Украины в результате такого самоопределения хочет объединиться с Россией — это их выбор, который невозможно изменить путем блокад, бомбардировок и ракетно-артиллерийских обстрелов», — сказал Хавич.

При этом политолог отметил, что был воспитан в «галицком духе». Олег Хавич также рассказал, что его деду запретили возвращаться в Западную Украину.

«Не скрою, моя бабушка-львовянка, которая 10 лет провела в ссылке в Читинской области, пыталась воспитать меня в «галицком духе», который сегодня можно было бы назвать «бандеровским». Однако в толерантных мультикультурных Черновцах эти попытки были неудачными», — отметил он.

Политолог также отметил, что иногда представляет возвращение «не в тоталитарную Украину, а в свободную Рутению».