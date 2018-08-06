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Милонов призвал «найти управу» на недобросовестных бизнесменов из-за грязных пляжей
Украина
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    Милонов призвал «найти управу» на недобросовестных бизнесменов из-за грязных пляжей

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    Милонов призвал «найти управу» на недобросовестных бизнесменов из-за грязных пляжей

    Москва, 6 августа. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил ввести сертификацию российских пляжей по европейским стандартам.

    Парламентарий заявил о необходимости ввести единый и цивилизованный подход к обустройству пляжей в России. По его словам, любой пляж обязан соответствовать единому государственному образцу качества.

    Милонов предложил взять за образец европейский стандарт «голубого флага».

    «Только пусть у нас флаг будет не «голубой», а «синий». То есть, пляж, на котором позволено купаться, должен соответствовать этим требованиям», — уверен депутат.

    Кроме того, Милонов предлагает непременно закрывать пляжи, на которых не убирается мусор, а также соорудить кабинки и душ для отдыхающих, пишет «Комсомольская правда».

    Парламентарий обратил внимание на то, что в России есть много недобросовестных бизнесменов, которые арендуют часть территорий и разводят там грязь.

    «Но там лежаки выдают по 300–400 рублей. Нам нужно найти на них [бизнесменов] управу», — резюмировал он.

    Накануне МЧС опубликовало полный список безопасных пляжей Приморского края.

    Автор: Дана Балан
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