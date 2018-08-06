Милонов призвал «найти управу» на недобросовестных бизнесменов из-за грязных пляжей

Москва, 6 августа. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил ввести сертификацию российских пляжей по европейским стандартам.

Парламентарий заявил о необходимости ввести единый и цивилизованный подход к обустройству пляжей в России. По его словам, любой пляж обязан соответствовать единому государственному образцу качества.

Милонов предложил взять за образец европейский стандарт «голубого флага».

«Только пусть у нас флаг будет не «голубой», а «синий». То есть, пляж, на котором позволено купаться, должен соответствовать этим требованиям», — уверен депутат.

Кроме того, Милонов предлагает непременно закрывать пляжи, на которых не убирается мусор, а также соорудить кабинки и душ для отдыхающих, пишет «Комсомольская правда».

Парламентарий обратил внимание на то, что в России есть много недобросовестных бизнесменов, которые арендуют часть территорий и разводят там грязь.

«Но там лежаки выдают по 300–400 рублей. Нам нужно найти на них [бизнесменов] управу», — резюмировал он.

Накануне МЧС опубликовало полный список безопасных пляжей Приморского края.