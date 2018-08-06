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Злоумышленники в Югре пытались украсть 300 тонн нефти | 6 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Злоумышленники в Югре пытались украсть 300 тонн нефти | 6 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Киев грозит России прекращением железнодорожного сообщения. Из нефтепровода в Югре пытались похитить 300 тонн нефти. В Японии почтили память жертв Хиросимы. Наркотики один из способов ведения войны в Сирии.
    14:21 6 Августа 2018
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    Киев грозит России прекращением железнодорожного сообщения

    Злоумышленники в Югре украли 300 тонн нефти | 6 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Киев грозит России прекращением железнодорожного сообщения. О том, что такой вопрос сейчас активно обсуждается, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В 2017 году украинские депутаты также предлагали «временно» запретить украинцам поездки в соседнюю страну, не указав при этом сроки ограничений. Хотя железнодорожное сообщение именно с Россией в прошлом году принесло «Украинским железным дорогам» наибольшую прибыль.

    Из нефтепровода в Югре пытались похитить 300 тонн нефти

    Злоумышленники в Югре украли 300 тонн нефти | 6 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Полиция Югры и сотрудники тюменского управления ФСБ задержали группу мужчин, пытавшихся украсть 300 тонн нефти. «Черное золото» добывали из нефтепровода компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» посредством врезки в трубу. Как сообщили в пресс-службе местного управления МВД, подозреваемые – жители Томской области. На момент задержания они успели заполнить нефтью четыре цистерны, объем каждой из которых — 75 тонн. «Злоумышленники использовали теплоход, нефтеналивную баржу и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости».

    В Японии почтили память жертв Хиросимы

    Злоумышленники в Югре украли 300 тонн нефти | 6 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Японии почтили память жертв атомной атаки Хиросимы. Церемония началась с минуты молчания. По словам главы города, по всему миру существует более 12 тысяч ядерных боеголовок, и трагедия Хиросимы может повториться в любой момент. Напомним, 6 августа 1945 года, в 8.15 утра по местному времени, американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу. В результате взрыва и от его последствий скончались 140 тысяч человек. Через три дня, 9 августа, аналогичная бомба была сброшена на Нагасаки. Скончались 214 тысяч человек, большая часть из которых — мирные жители.

    Наркотики – один из способов ведения войны в Сирии

    Злоумышленники в Югре украли 300 тонн нефти | 6 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Руководство полиции сирийской провинции Хасака совместно с Национальным союзом студентов республики и Союзом сирийской молодежи организовало семинар об опасности употребления наркотиков. Корреспондент Федерального агентства новостей сообщает с места событий, что главная цель семинара – показать, что наркотики — это смертельный яд и один из главных компонентов войны в Сирии, который нацелен, в первую очередь, на подрастающее поколение. Именно его защита стоит сегодня перед правительством, как первоочередная.

     

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