Злоумышленники в Югре украли 300 тонн нефти | 6 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Киев грозит России прекращением железнодорожного сообщения Киев грозит России прекращением железнодорожного сообщения. О том, что такой вопрос сейчас активно обсуждается, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В 2017 году украинские депутаты также предлагали «временно» запретить украинцам поездки в соседнюю страну, не указав при этом сроки ограничений. Хотя железнодорожное сообщение именно с Россией в прошлом году принесло «Украинским железным дорогам» наибольшую прибыль.

Из нефтепровода в Югре пытались похитить 300 тонн нефти Полиция Югры и сотрудники тюменского управления ФСБ задержали группу мужчин, пытавшихся украсть 300 тонн нефти. «Черное золото» добывали из нефтепровода компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» посредством врезки в трубу. Как сообщили в пресс-службе местного управления МВД, подозреваемые – жители Томской области. На момент задержания они успели заполнить нефтью четыре цистерны, объем каждой из которых — 75 тонн. «Злоумышленники использовали теплоход, нефтеналивную баржу и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости».

В Японии почтили память жертв Хиросимы В Японии почтили память жертв атомной атаки Хиросимы. Церемония началась с минуты молчания. По словам главы города, по всему миру существует более 12 тысяч ядерных боеголовок, и трагедия Хиросимы может повториться в любой момент. Напомним, 6 августа 1945 года, в 8.15 утра по местному времени, американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу. В результате взрыва и от его последствий скончались 140 тысяч человек. Через три дня, 9 августа, аналогичная бомба была сброшена на Нагасаки. Скончались 214 тысяч человек, большая часть из которых — мирные жители.