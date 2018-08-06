Эксперт рассказал, почему проект российского вертолетоносца является прорывным

Москва, 6 августа. Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г.В.Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что проект российского вертолетоносца является прорывным, а вопрос его реализации упирается в финансовое обоснование программы ВМФ РФ.

Проект универсального десантного корабля водоизмещением в 30 тысяч тонн, который способен нести с собой и грузы, и группировку ударных вертолетов, был предложен Невским проектно-конструкторским бюро ВМФ России. При этом министерство обороны России не давало компании поручения заняться разработкой корабля подобного класса. Бюро сделало проект в расчете на то, что в судостроительной программе России есть запрос на это судно.

Проект универсального десантного корабля считается почти аналогом французским кораблям-докам типа «Мистраль», которые должны были поставить в Россию из Франции, Париж отказался выполнять обязательства по контракту после того, как Крым вошел в состав России. Соглашение было денонсировано по обоюдному согласию сторон. После отказа Франции поставлять свои корабли в России заявили, что Москва самостоятельно построит корабли на замену «Мистралям».

«Откровенно говоря, здесь нужно учитывать те экономические отношения, которые у нас сегодня складываются в России. Мы сегодня получаем опыт конкуренции, причем он затрагивает и предприятия отечественного ОПК», — цитирует «Экономика сегодня» Кошкина.

По мнению эксперта, если бы не было конкуренции, то подобного проекта не было, а здесь видно, что Невское проектно-конструкторское бюро заинтересовано в получении данного контракта. Кроме того, это противоречит тому, что российская экономика, включая ОПК, находится в кризисе, о чем постоянно заявляют западные СМИ. По мнению политолога, российская ОПК может реализовать любую задачу, вопрос лишь в целесообразности, сроках и общем объеме необходимых ресурсов.

«Они [предприятия российского ОПК] уже готовы предлагать новые решения, технологические пакеты и прочие образцы перспективной военной техники для того, чтобы заявить о себе и получить в собственную разработку целое производственное направление», — добавил Кошкин.

Кроме того, создание вертолетоносцев является сложным направлением, которое невозможно решить лишь одним проектом. В том случае, если оборонное ведомство было бы уверено в том, что получение подобных кораблей является первичной задачей, то давно бы начало реализовывать данный проект.