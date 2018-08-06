В Крыму объяснили, за счет чего мост через Керченский пролив бьет рекорды трафика

Симферополь, 6 августа. Автомобильная часть Крымского моста обеспечила стабильную логистическую связь с материком, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

«Для нас самое главное заключается в том, что начала функционировать автомобильная часть моста, даже не постановка каких-то рекордов», — сказал он, комментируя новый рекорд трафика на мосту через Керченский пролив.

Полонский отметил, что мост в Крым стал современной транспортной артерией, которая пропускает через себя огромный оборот грузов и товаров, а также позволяет комфортно и быстро приезжать в Крым, передает RT.

Напомним, 5 августа на Крымском мосту был зафиксирован новый рекорд траффика: за сутки по нему проехало 32 тысячи транспортных средств.