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Коллега рассказал о смерти 56-летнего актера Черненко
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    Коллега рассказал о смерти 56-летнего актера Черненко

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    Коллега рассказал о смерти 56-летнего актера Черненко

    Москва, 6 августа. Российский актер Виктор Черненко скончался на 57-ом году жизни в Москве. Об этом сообщила в социальных сетях в понедельник его коллега Мария Берсенева.

    Коллега Черненко по Московскому независимому театру Сергей Поздняков отреагировал на новость о смерти артиста, отметив, что на данный момент причины трагедии не известны. По его словам, церемония прощания с Черненко пройдет сегодня, 6 августа.

    «Знаю только, что похороны сегодня, и его мать и братья поехали туда. О причинах произошедшего ничего не могу сказать пока», — передает «Инфореактор» слова Позднякова.

    Он также отметил, что Черненко был «начитанным и интеллигентным человеком».

    Напомним, в активе артиста роли в театральных постановках «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита», он также снимался в сериалах — «Чемпион», «Астенический синдром» и других.

    Автор: Дана Балан
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