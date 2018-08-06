Коллега рассказал о смерти 56-летнего актера Черненко

Москва, 6 августа. Российский актер Виктор Черненко скончался на 57-ом году жизни в Москве. Об этом сообщила в социальных сетях в понедельник его коллега Мария Берсенева.

Коллега Черненко по Московскому независимому театру Сергей Поздняков отреагировал на новость о смерти артиста, отметив, что на данный момент причины трагедии не известны. По его словам, церемония прощания с Черненко пройдет сегодня, 6 августа.

«Знаю только, что похороны сегодня, и его мать и братья поехали туда. О причинах произошедшего ничего не могу сказать пока», — передает «Инфореактор» слова Позднякова.

Он также отметил, что Черненко был «начитанным и интеллигентным человеком».

Напомним, в активе артиста роли в театральных постановках «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита», он также снимался в сериалах — «Чемпион», «Астенический синдром» и других.