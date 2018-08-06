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МИД Украины возмутился из-за поездки Путина в Крым
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    МИД Украины возмутился из-за поездки Путина в Крым

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    МИД Украины возмутился из-за поездки Путина в Крым

    Киев, 6 августа. Дипломатическое ведомство Украины в понедельник выразило очередной протест российской стороне в связи с поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

    На прошлой неделе глава российского государства посетил открытие оперного фестиваля под открытым небом «Опера в Херсонесе».

    В украинском ведомстве заявили, что Киев считает данные поездки в Крым «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

    Напомним, Крым стал частью России после проведенного в регионе референдума, по итогам которого за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя.

    Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других государств, с 2014 года приобрели постоянный характер. Однако МИД Украины каждый раз выражает протест по этому поводу. Российские власти неоднократно заявляли, что Крым — это российская территория и вопрос о ее принадлежности не обсуждается.

    Автор: Дана Балан
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