Людей жалко: в Госдуме отреагировали на заявление Киева о закрытии железнодорожного сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о намерении прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В Госдуме заявили, что Киев сделает только хуже собственным гражданам.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — приводит слова украинского министра «Газета.ru», напоминая, что ранее Омелян заявил, что Россия использует Крымский мост и Военно-морские силы в Азовском море для блокировки заходов в украинские порты Бердянска и Мариуполя.

Намерение Киева остановить железнодорожное сообщение Украины с Россией удивило члена думского комитета по международным делам Виталия Милонова.

«В экономическом плане железнодорожное сообщение с Украиной для России вовсе не является важным. Но людей жалко, — сказал депутат Госдумы в комментарии Федеральному агентству новостей.

Виталий Милонов отметил, что подавляющее число пассажиров железнодорожного транспорта, соединяющего Украину с Россией, — это сами украинцы, которые приезжают в нашу страну на заработки или к родственникам.

«Среди пассажиров много и тех украинцев, которые переехали в Россию после того, как у них на родине произошел госпереворот в 2014 году. И они ездят на Украину, чтобы навестить оставшихся там родных и близких, помочь им материально. Украинцы ездят в Россию и обратно, чтобы наполнить дохлую украинскую экономику хоть какими-то деньгами. А Киев, закрыв этот путь, будет, как говорится, бомбить собственные города», — считает российский парламентарий.

При этом он подчеркнул, что россияне, у которых нет родственников на Украине, не ездят туда по собственной воле отдыхать, поэтому для них закрытие железнодорожного сообщения ничего не будет значить.

Добавим, что украинские власти не в первый раз говорят о полном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В конце прошлого года тот же министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что решение по этому вопросу будет озвучено в 2018 году.

Тогда первый зампредседателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров так же заявлял, что от решения «Укрзализныци» могут пострадать только жители Украины.

«Пассажирские поезда из Украины в Россию ориентированы в первую очередь на украинцев. Россияне на Украину сейчас почти не ездят. Ездят только те, у кого там живут близкие родственники. Зато украинцы в Россию на поездах въезжают активно. В основном, это гастарбайтеры», — заметил тогда в беседе с ФАН сенатор.

Он рассказал, что в прошлом году в Россию из Украины на поездах приехало почти два миллиона человек и четверть из них — на заработки.