Хамовнический суд закрыл заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна

Москва, 6 августа. Хамовнический суд российской столицы закрыл от журналистов и посторонних бракоразводный процесс юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом передает корреспондент РИА Новости в понедельник.

Прошение было удовлетворено, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме, подчеркнула судья Наталья Шевьева.

Ходатайство подала представитель Степаненко юрист Елена Забралова, представляющий интересы сатирика Сергей Жорин согласился с визави, передает агентство.

«Заседание отложено на 13 августа в связи с принятием встречного иска», — сообщила судья.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд принял встречный иск Петросяна к Степаненко.

Напомним, юмористы Петросян и Степаненко прожили в браке свыше 30 лет. О причине развода официально не известно.

По имеющимся данным, Степаненко просит передать ей большую часть нажитого совместно имущества, Петросян предлагает разделить его 50 на 50.