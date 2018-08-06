Меню
Общество
Хамовнический суд закрыл заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна
Общество
Хамовнический суд закрыл заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна
Следующая новость
Загрузка...

    Хамовнический суд закрыл заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна

    47

    Хамовнический суд закрыл заседание о разделе имущества Степаненко и Петросяна

    Москва, 6 августа. Хамовнический суд российской столицы закрыл от журналистов и посторонних бракоразводный процесс юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом передает корреспондент РИА Новости в понедельник.

    Прошение было удовлетворено, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме, подчеркнула судья Наталья Шевьева.

    Ходатайство подала представитель Степаненко юрист Елена Забралова, представляющий интересы сатирика Сергей Жорин согласился с визави, передает агентство.

    «Заседание отложено на 13 августа в связи с принятием встречного иска», — сообщила судья.

    Ранее стало известно, что Хамовнический суд принял встречный иск Петросяна к Степаненко.

    Напомним, юмористы Петросян и Степаненко прожили в браке свыше 30 лет. О причине развода официально не известно.

    По имеющимся данным, Степаненко просит передать ей большую часть нажитого совместно имущества, Петросян предлагает разделить его 50 на 50.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.