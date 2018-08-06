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Сильные мужики симпатизируют России: Прилепин о назначении Сигала в МИД РФ и реакции Макфола
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    Сильные мужики симпатизируют России: Прилепин о назначении Сигала в МИД РФ и реакции Макфола

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    Владимир Путин и Стивен Сигал.

    Москва, 6 августа. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол назвал «жестом отчаяния» назначение актера Стивена Сигала на пост специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

    «В Америке любых людей, которые симпатизируют России, будь то великий режиссер Оливер Стоун, актер Микки Рурк или его коллега Стивен Сигал, считают маргиналами», — заявил в интервью Федеральному агентству новостей российский писатель Захар Прилепин.

    К этому надо относиться совершенно спокойно, добавил он, потому что «сила среды» в США настолько велика, что иначе и быть не может.

    «Но обратите внимание: здоровые сильные и полные харизмы мужики в Голливуде симпатизируют России. И это приятно», — заявил собеседник ФАН.

    Захар Прилепин.

    Сигал — человек с огромным жизненным опытом, причем не только актерским, поэтому он, безусловно, справится в своей должности, считает Прилепин.

    «Приветствуем нового соотечественника и его назначение», — резюмировал писатель.

    4 августа внешнеполитическое ведомство России заявило, что задачей специального представителя по вопросам российско-американских гуманитарных связей станет развитие «народной дипломатии» — отношений двух стран в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных связей. Денежное вознаграждение за работу в подобной должности не предусмотрено, добавили в МИД РФ. 

    Автор: Маргарита Коровина
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