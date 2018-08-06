Пекин освобождает газовый рынок от США в пользу РФ и Катара

Москва, 6 августа. Рынок газа Китая довольно маржинальный, и если Пекин увеличит пошлины для американского сжиженного природного газа, то Вашингтону придется искать новые рынки сбыта, считает старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что большой объем сжиженного природного газа из США идет в Китай, при этом закупочные цены у Вашингтона довольно высокие по сравнению с альтернативными предложениями. По его словам, стоимость сжиженного газа из Катара или трубопроводные поставки из Туркмении «более привлекательны» для Пекина. Юшков объяснил, что в связи с тем, что Китай переходит с угля на газ, поставки американского сжиженного природного газа увеличились в Азию еще в прошлом году.

«Даже в летний период, когда произошло сезонное понижение цен, они все равно остались довольно высокими - больше 400 долларов за 1000 кубов. Рынок довольно маржинальный, но если произойдет увеличение пошлин на 25%, то это приведет к полному отказу Китая от американского СПГ», — цитирует «Экономика сегодня» Юшкова.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу считает, что возможное введение Пекином пошлин на американский сжиженный газ является «слабой угрозой», однако эксперты сходятся во мнении, что такой расклад событий может нанести существенные потери США.

Юшков ожидает увидеть перераспределение уже существующих поставок сжиженного газа. Он считает, что Россия, Австралия, Катар и Малайзия смогут заместить долю поставок США, в то время как американский сжиженный газ, скорее всего, будет поставляться в Южную Корею, Японию, Южную Америку и Мексику.

Ранее стало известно, что Пекин готов ввести 25%-ые пошлины на импорт сжиженного газа из США, если Вашингтон введет пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов.