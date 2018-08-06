Народу это больше не «продать»: эксперт оценил заявление Порошенко о готовности ЕС восстанавливать Донбасс

Европейский союз готов присоединиться к восстановлению «освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей», об этом заявил президент Украины Петр Порошено. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«На саммите ЕС-Украина мы договорились запустить мою инициативу о патронаже заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для осуществления целевых проектов по оказанию помощи в области восстановления инфраструктуры, экономического развития и обеспечения нормальной жизни», — написал он в Facebook.

Напомним, в декабре прошлого года ЕС и Украина подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды районов Донбасса, которые находятся под контролем киевских силовиков. Кроме того, в конце июня совет Евросоюза выделил украинским властям пакет новой макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро при выполнении Украиной определенных условий.

«Людям этого не хватит»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН прокомментировал заявление Порошенко.

«Вероятнее всего, какие-то деньги на улучшение жизни в подконтрольных Киеву частях Донбасса Европа все-таки выделит. Сейчас речь идет о довольно смехотворной сумме в 50 миллионов евро. Часть этих денег разворуют украинские чиновники, в этом мало кто сомневается. Часть дойдет до людей в течение нескольких лет, но этого ни на что не хватит. Я бы заявление Порошенко рассматривал с точки зрения уменьшения накала страстей», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, как в 2014 году президент Украины обещал всем неимоверную помощь с Запада. Когда дошло до дела, то выяснилось, что Европа с США не спешат выделять средства, вполне оправданно говоря о высоком уровне коррупции на Украине. В результате Киев получил несколько миллиардов долларов, но одновременно увеличился внешний долг страны, который сегодня стал просто неподъемным для украинской экономики.