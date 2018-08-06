Косачев рассказал, зачем власти США готовят новый законопроект об антироссийских санкциях

Москва, 6 августа. Законопроект американских парламентариев о новых санкциях против России является конъюнктурным. Он создан для ухудшения российско-американского диалога, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, санкции в отношении России не прекращаются из-за желания определенных сил в США помешать развитию российско-американского диалога. Однако у парламентариев ничего не получается. Об этом свидетельствует последний визит американской делегации бизнесменов США на ПМЭФ.

Косачев заявил, что, несмотря на наличие разногласий, публичная позиция бизнесменов направлена на развитие диалога.

«Это особенно ценно в то время, когда любые контакты политиков США с российскими переведены в разряд токсичных», — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин заявили о заинтересованности в улучшении отношений между двумя странами после встречи в Хельсинки.