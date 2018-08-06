Хотели, как в НАТО, а управление остается советским: эксперт оценил изменения в украинской армии

Киев, 6 августа. Система военного управления на Украине остается советской, несмотря на попытки руководства внедрить стандарты НАТО. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт Иван Якубец.

По его словам, вопрос психологии в украинской армии сильно запущен и не получает должного внимания.

«Психология военного управления — это очень важный вопрос, которому не уделяется практически никакого внимания. Этот вопрос запущен совсем — военное управление у нас остается советское, рядом с нашими межнациональными, европейскими, НАТОвскими вопросами, которые они сейчас внедряют — заставили, все равно остается военное управление советское», — сказал Якубец, цитирует «ПолитНавигатор».

Он также отметил, что на Украине существует собственная система военных наград, в которой до сих пор сохранилась звезда Героя Советского Союза.

«Звезда Героя Советского Союза — она сохранилась. Сохранилась в России и в Украине. Чем звезда отличается от российской звезды, наша? Ничем. Она такая же самая. Но это доминирующая награда», — заявил Иван Якубец.

Система военного управления, по аналогии с системой наград, все еще находится под влиянием советского прошлого, подытожил эксперт.

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о плачевном состоянии армии страны. В своем интервью телеканалу NewsOne он отметил, что квалифицированных специалистов в ВСУ нет. Как рассказал Гриценко, несколько офицеров сообщили ему о том, что вынуждены тратить все свои средства на необходимые для армии вещи.

Напомним, в 2018 году регулярно признаваемый лучшим на Украине волынский танковый взвод под командованием капитана Романа Багаева провально выступил на международных соревнованиях танковых взводов армий стран Запада Strong Europe Tank Challenge (SETC).