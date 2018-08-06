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Хотели, как в НАТО, а управление остается советским: эксперт оценил изменения в украинской армии
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    Хотели, как в НАТО, а управление остается советским: эксперт оценил изменения в украинской армии

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    «Военное управление остается советским»: эксперт о системе руководства армии Украины

    Киев, 6 августа. Система военного управления на Украине остается советской, несмотря на попытки руководства внедрить стандарты НАТО. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт Иван Якубец.

    По его словам, вопрос психологии в украинской армии сильно запущен и не получает должного внимания.

    «Психология военного управления — это очень важный вопрос, которому не уделяется практически никакого внимания. Этот вопрос запущен совсем — военное управление у нас остается советское, рядом с нашими межнациональными, европейскими, НАТОвскими вопросами, которые они сейчас внедряют — заставили, все равно остается военное управление советское»,  — сказал Якубец, цитирует «ПолитНавигатор».

    Он также отметил, что на Украине существует собственная система военных наград, в которой до сих пор сохранилась звезда Героя Советского Союза.

    «Звезда Героя Советского Союза — она сохранилась. Сохранилась в России и в Украине. Чем звезда отличается от российской звезды, наша? Ничем. Она такая же самая. Но это доминирующая награда»,  — заявил Иван Якубец.

    Система военного управления, по аналогии с системой наград, все еще находится под влиянием советского прошлого, подытожил эксперт.

    Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о плачевном состоянии армии страны. В своем интервью телеканалу NewsOne он отметил, что квалифицированных специалистов в ВСУ нет. Как рассказал Гриценко, несколько офицеров сообщили ему о том, что вынуждены тратить все свои средства на необходимые для армии вещи. 

    Напомним, в 2018 году регулярно признаваемый лучшим на Украине волынский танковый взвод под командованием капитана Романа Багаева провально выступил на международных соревнованиях танковых взводов армий стран Запада Strong Europe Tank Challenge (SETC).

    Автор: Регина Пак
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