Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Киев, 6 августа. Власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, о чем заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал чиновник в эфире телеканала «1+1».

В 2017 году украинские депутаты также предлагали «временно» запретить украинцам поездки в соседнюю страну, не указав при этом сроки ограничений.

Отметим, что только в прошлом году поездки в Россию принесли компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») наибольшую прибыль в сравнении с другими направлениями. Несколько недель назад «Украинская железная дорога» заключила контракт с филиалом «Российских железных дорог» на поставку наградных знаков для железнодорожников.

Напомним, что компания Российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. По новому участку Журавка — Миллерово теперь следуют как пассажирские, так и грузовые составы.