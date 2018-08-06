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Эксперт оценил шансы «Спартака» в квалификационном матче ЛЧ против ПАОК
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    Эксперт оценил шансы «Спартака» в квалификационном матче ЛЧ против ПАОК

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    Эксперт оценил шансы «Спартака» в квалификационном матче ЛЧ против ПАОК

    Москва, 6 августа. Столичному «Локомотиву» в новом сезоне Российской премьер-лиги еще не удалось найти свой ритм, а потому в матче со «Спартаком» красно-зеленые выглядели менее убедительно, чем их соперники. Об этом заявил бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой.

    В новом сезоне железнодорожники не сумели одержать ни единой победы, однако, по мнению экс-футболиста, если наставника Юрия Семина отправят в отставку — трагедии не произойдет.

    «Это будет не первый раз, когда тренера увольняют за неудовлетворительные результаты. В прошлом сезоне тоже ходили слухи об отставке Семина, но в итоге он остался и выиграл чемпионат России», — отметил Мостовой.

    Он также призвал «спокойно относиться к сложившейся ситуации», передает RT.

    Кроме того, эксперт оценил шансы «Спартака» в первом матче квалификации Лиги чемпионов против греческого ПАОК. Мостовой считает, что в этом противостоянии сложно определить фаворита.

    Он указал на то, что в составе греческой команды есть много иностранных игроков.

    «Многое будет зависеть от того, кому удастся успешно выступить в стартовом матче, который пройдет в Греции», — полагает Мостовой.

    Напомним, матч «Спартак» — ПАОК пройдет 8 августа.

    Автор: Дана Балан
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