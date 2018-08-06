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Сенатор США заявил о важности диалога с Россией
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    Сенатор США заявил о важности диалога с Россией

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    Сенатор США заявил о важности диалога с Россией

    Москва, 6 августа. России и США нужно развивать диалог, для Москвы и Вашингтона было бы ошибкой не разговаривать, заявил американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

    По его словам, две страны должны сотрудничать также на уровне законодательных органов. Пол уточнил, что РФ и США нужно налаживать культурные обмены и контакты между парламентами, чтобы быть более открытыми для плодотворного диалога.

    «Было бы очень большой ошибкой не разговаривать, не иметь открытого диалога», — считает американский политик.

    Пол назвал целью своего визита «заявить о том, что нужен диалог». Напомним, в понедельник российские депутаты встречаются с делегацией сенаторов США. Напомним, еще одна группа американских политиков побывала в России в конце июня.

    Сенатор США заявил о важности диалога с Россией

    Автор: Алия Садыкова
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