Сенатор США заявил о важности диалога с Россией

Москва, 6 августа. России и США нужно развивать диалог, для Москвы и Вашингтона было бы ошибкой не разговаривать, заявил американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

По его словам, две страны должны сотрудничать также на уровне законодательных органов. Пол уточнил, что РФ и США нужно налаживать культурные обмены и контакты между парламентами, чтобы быть более открытыми для плодотворного диалога.

«Было бы очень большой ошибкой не разговаривать, не иметь открытого диалога», — считает американский политик.

Пол назвал целью своего визита «заявить о том, что нужен диалог». Напомним, в понедельник российские депутаты встречаются с делегацией сенаторов США. Напомним, еще одна группа американских политиков побывала в России в конце июня.