«Только добро!»: Лазарев, Денисова, In2nation и другие звезды в благотворительном проекте. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел III ежегодный концерт в рамках проекта «Будь с Городом!». Таким большим общегородским социально-благотворительным культурным проектом в Северной столице отмечают День добра. Для гостей праздника подготовили концертную программу, где выступили известные артисты.

Среди них актриса сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова. С недавнего времени она стала петь. Анастасия исполнила песню «Дом». Ее около 30 лет назад написал ее папа. Теперь это ее «визитная карточка» на всех благотворительных мероприятиях.

«Ну, если я могу хоть чем-то быть полезной, то, что я делаю, кому-то доставит радость, удовольствие, прибавит здоровья, хорошего и доброго, то, значит, я не зря ем свой хлеб, значит, я не зря живу», — говорит Анастасия.

Устроили хоровод возле сцены и исполнили свои хиты группа In2nation. Она всегда с большим удовольствием выступает на благотворительных мероприятиях.

«У нас лозунг по жизни — «Только добро!», и мы стараемся пропагандировать только это, и вообще у нас не было других вариантов, мы должны всегда держаться вместе, помогать всем, кто нуждается», — выражает свою гражданскую позицию участник группы In2nation Денис Гладкий.

«Очень необычно, день добра, столько людей, все счастливы! Эта площадь, люди, это что-то сказочное», — делится впечатлениями его коллега по команде Александр Новиков.

Организаторы надеются, что благодаря таким мероприятиям, как можно больше людей будут совершать добрые дела и помогать друг другу.

«Наша задача, чтобы каждый, кто был сегодня зрителем проекта, унес с собой частичку добра, которой мы сегодня охотно со всеми делимся. Не факт, что это зернышко, которое мы сегодня сажаем в наших гостей, прорастет быстро, но мы уверены, что когда-нибудь оно точно даст свои плоды», — резюмирует руководитель социально-благотворительного проекта «Будь с Городом!» Александра Печникова.

Хедлайнером праздника стал Сергей Лазарев, а главным результатом — объединение единомышленников. Проект «Будь с Городом» рассказывает людям о благотворительных программах, инициативах и организациях, объясняет на практике, как можно помочь другим.