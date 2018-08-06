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В Германии подсчитали, сколько миллиардов теряет Украина из-за коррупции на таможне
Общество
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    В Германии подсчитали, сколько миллиардов теряет Украина из-за коррупции на таможне

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    В Германии подсчитали, сколько миллиардов теряет Украина из-за коррупции на таможне

    Киев, 6 августа. Ежегодно почти пять миллиардов долларов теряет украинский бюджет из-за махинаций при оформлении товаров на таможне, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты собственного расследования.

    Авторы статьи отметили, что из-за процветающей на таможне коррупции Киев теряет 4,8 миллиардов долларов, а это равно «почти одной десятой части госдоходов и в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет занять у Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка».

    Журналисты, у которых оказались в распоряжении транспортные документы, товарные накладные и таможенные декларации об импорте за последние годы, раскрыли, как проворачиваются махинации на украинской таможне. Авторы утверждают, что на таможне при оформлении товаров меняют маркировки, и зонты, например, становятся щетками. Таким образом, отметило немецкое издание, это позволило поставщику уменьшить обязательные выплаты почти на 13 тысяч долларов.

    Пол  информации немецкой газеты, в махинациях участвуют и представители прокуратуры, и полиции, а также Службы безопасности страны.  

    Автор: Дарья Смолина
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