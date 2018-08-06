Трое томичей пытались украсть 300 тонн нефти в Югре

Москва, 6 августа. Полиция Югры и сотрудники тюменского управления ФСБ задержали группу мужчин, пытавшихся украсть 300 тонн нефти. «Черное золото» крали с помощью незаконной врезки в нефтепровод компании «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Томской области. На момент задержания подозреваемые успели заполнить нефтью четыре цистерны. Объем каждой из них — 75 тонн.

«Злоумышленники использовали теплоход, нефтеналивную баржу и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости», — сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, пишет URA.ru.

Как сообщает издание, один из задержанных арестован. Двое других находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 30 «Приготовление к преступлению» и статье 158 «Кража» УК РФ.