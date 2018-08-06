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Украина
Порошенко заявил о готовности ЕС восстанавливать «освобожденный» Донбасс
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    Порошенко заявил о готовности ЕС восстанавливать «освобожденный» Донбасс

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    Порошенко заявил о готовности ЕС восстанавливать «освобожденный» Донбасс

    Киев, 6 августа. Европейский союз готов присоединиться к восстановлению «освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей», утверждает президент Украины Петр Порошенко. 

    «Украина приветствует готовность Европейского союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей», — написал глава Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

    Отметим, что в декабре 2017 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении 50 млн евро на нужды районов Донбасса, подконтрольных Киеву.

    Напомним, 1 августа Порошенко в очередной раз заявил, что планирует вернуть Донбасс под контроль Киева. По его словам, что жители региона должны узнать «Украину новых возможностей». 

    Добавим, что Киев постоянно обвиняет Россию в участии в вооруженном конфликте в Донбассе. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва является посредником в урегулировании кризиса, а также призывали Киев и республики Донбасса к прямому диалогу.

    Автор: Тимур Румянцев
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