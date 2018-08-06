Порошенко заявил о готовности ЕС восстанавливать «освобожденный» Донбасс

Киев, 6 августа. Европейский союз готов присоединиться к восстановлению «освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей», утверждает президент Украины Петр Порошенко.

«Украина приветствует готовность Европейского союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей», — написал глава Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что в декабре 2017 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении 50 млн евро на нужды районов Донбасса, подконтрольных Киеву.

Напомним, 1 августа Порошенко в очередной раз заявил, что планирует вернуть Донбасс под контроль Киева. По его словам, что жители региона должны узнать «Украину новых возможностей».

Добавим, что Киев постоянно обвиняет Россию в участии в вооруженном конфликте в Донбассе. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва является посредником в урегулировании кризиса, а также призывали Киев и республики Донбасса к прямому диалогу.