Крымские пограничники за сутки пресекли две попытки провоза боеприпасов с Украины

Симферополь, 6 августа. Российские пограничники за сутки предотвратили ввоз боеприпасов в Крым с территории Украины.

5 августа во время досмотра автомобиля KIA они обнаружили двадцать патронов калибром 9 и 12 миллиметров. Водитель спрятал их в багажнике, в перчаточном ящике и в салоне автомобиля, сообщает «Парламентская газета».

В этот же день на КПП «Перекоп» таможенники нашли в автомобиле жителя Украины боевые патроны калибра 7,62 миллиметра. Мужчина направлялся в Крым из Кривого рога. Все патроны были отправлены на экспертизу.

Отметим, что с января 2018 года граждане Украины пытались провести в Крым 150 единиц оружия и боеприпасов.