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Украина
Крымские пограничники за сутки пресекли две попытки провоза боеприпасов с Украины
Общество
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    Крымские пограничники за сутки пресекли две попытки провоза боеприпасов с Украины

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    Крымские пограничники за сутки пресекли две попытки провоза боеприпасов с Украины

    Симферополь, 6 августа. Российские пограничники за сутки предотвратили ввоз боеприпасов в Крым с территории Украины.

    5 августа во время досмотра автомобиля KIA они обнаружили двадцать патронов калибром 9 и 12 миллиметров. Водитель спрятал их в багажнике, в перчаточном ящике и в салоне автомобиля, сообщает «Парламентская газета».

    В этот же день на КПП «Перекоп» таможенники нашли в автомобиле жителя Украины боевые патроны калибра 7,62 миллиметра. Мужчина направлялся в Крым из Кривого рога. Все патроны были отправлены на экспертизу.

    Отметим, что с января 2018 года граждане Украины пытались провести в Крым 150 единиц оружия и боеприпасов. 

    Автор: Денис Коробейников
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