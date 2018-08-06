Сирия, 6 августа. САА начала спецоперацию против ИГ1 в провинции Эс-Сувейда. Один из полевых командиров ССА** был убит курдами в Африне. Медработники ЦПВС оказали помощь порядка 90 сирийцам, пострадавшим под огнем боевиков из Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: восстановили электроснабжение в Эс-Сувейде; обстреливают позиции исламистов к северо-западу от Хамы; приступили к спецоперации против ИГ в Эс-Сувейде; подняли флаг САР над городом Гадир Аль-Бостан в Эль-Кунейтре.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): потеряла одного из полевых командиров в результате нападения «спящей ячейки» YPG в Африне.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА на западе Идлиба.

Курды: ведут обыски в районе города Багуз Тахтани на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Отряды народной самообороны (YPG) продолжают проводить вылазки на территории кантона Африн в рамках военной операции «Гнев оливок». Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, курдские радикалы совершили нападение на одного из высокопоставленных полевых командиров «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающей при поддержке со стороны Турции. Боевик, передвигавшийся на мотоцикле в этом районе, попал под обстрел курдов. Видеозапись атаки была опубликована интернет-порталами, подконтрольными YPG. Напомним, Африн перешел под контроль «свободной армии» в марте, после чего курдские вооруженные формирования заявили о своей готовности выступить против захватчиков. Однако в результате подпольной деятельности YPG гибнут не только боевики вооруженной оппозиции, но и гражданские лица. Так, во время теракта в городе Африн 27 июня были убиты 11 мирных жителей, еще более 15 человек получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии**** (SDF) продолжают зачистку юго-восточной части провинции от террористов «Исламского государства»1. Как передает в сети Twitter военный источник (VivaRevolt), курдские отряды ведут обыски в районе населенного пункта Багуз Тахтани, который был захвачен SDF в первой половине июня. Военный источник в Twitter (zana_med) заявляет о том, что военные международной коалиции во главе с США также прибыли в район боевых действий, чтобы оказать поддержку «демократическим силам». Напомним, недалеко от сирийско-иракской границы на восточном берегу Евфрата все еще располагается анклав террористической группировки, который угрожает безопасности гражданских лиц. Тем не менее, несмотря на поддержку западного альянса, курдам долгое время не удается занять данные территории.

Провинция Идлиб

Боевики, дислоцирующиеся в зоне деэскалации «Идлиб», продолжают нарушать режим прекращения огня, установившийся в провинции после астанинских переговоров. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков сообщает, что исламисты не прекращают вести обстрелы населенных пунктов, находящихся под контролем правительства САР в Латакии и Алеппо. Генерал-майор также добавил, что за последние сутки медицинскую помощь от ЦПВС получили около 90 сирийцев, в том числе 46 детей. Напомним, сотрудники Центра неоднократно обращались к радикалам с призывами к мирному урегулированию вооруженного конфликта, однако джихадисты, напротив, начали стягивать силы на запад провинции, чтобы спровоцировать новые столкновения с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Хама

Вновь фиксируются перестрелки между правительственными войсками и исламистами незаконных вооруженных формирований к северо-западу от Хамы. Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта Аль-Каркур в долине Аль-Габ. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент уточняются. Напомним, накануне САА передислоцировала дополнительные подразделения к линии соприкосновения сил с радикалами, чтобы предупредить возможные атаки джихадистов.

Провинция Эс-Сувейда

Стало известно, что после устранения неисправности на одной из ТЭС в провинции было восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает медиа-портал Damascus Now. Предполагается, что поломка могла возникнуть в результате вылазки так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в регионе.

Тот же источник передает, что правительственные подразделения тем временем приступили к обыскам с целью обнаружения террористов, скрывающихся преимущественно в районах пустыни. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по укрытиям джихадистов в восточной части провинции.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационный портал SANA News сообщает о том, что над населенным пунктом Гадир Аль-Бостан в Эль-Кунейтре был поднят флаг Сирийской Арабской Республики (САР). Местное население вышло на улицы города, чтобы выразить благодарность правительственным войскам. Кроме того, в Гадир Аль-Бостан прибыли сотрудники федеральной полиции, которые готовы вернуться к работе по обеспечению безопасности. Напомним, территории провинции перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в прошлом месяце в ходе операции «Базальт». Боевики, отряды которых базировались в данном районе, приняли условия мирного соглашения с сирийскими властями после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)