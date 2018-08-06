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Известный актер сериала «Чемпион» скончался в Москве
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    Известный актер сериала «Чемпион» скончался в Москве

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    Известный актер сериала «Маргоша» скончался в Москве

    Москва, 6 августа. Российский актер театра и кино Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет в российской столице в понедельник. Об этом на своей странице в Instagram сообщила актриса Мария Берсенева.

    Она отметила, что Черненко был замечательным человеком и талантливым актером.

    В настоящее время причина смерти артиста не уточняется. Другие детали также не приводятся.

    Отметим, что Черненко работал в Николаевском драматическом и Московском независимом театрах. Он известен по эпизодическим ролям в телевизионных сериалах и лентах — «Звездочет», «Чемпион», «Среди серых камней». 

    Автор: Дана Балан
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