Известный актер сериала «Маргоша» скончался в Москве

Москва, 6 августа. Российский актер театра и кино Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет в российской столице в понедельник. Об этом на своей странице в Instagram сообщила актриса Мария Берсенева.

Она отметила, что Черненко был замечательным человеком и талантливым актером.

В настоящее время причина смерти артиста не уточняется. Другие детали также не приводятся.

Отметим, что Черненко работал в Николаевском драматическом и Московском независимом театрах. Он известен по эпизодическим ролям в телевизионных сериалах и лентах — «Звездочет», «Чемпион», «Среди серых камней».