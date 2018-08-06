Кукловод убийц и террористов: в Болгарии призвали США «сбросить маски» на фоне ситуации в Сирии

В минувшие выходные в столице Болгарии Софии прошел митинг, изначально организованный в социальных сетях. Там была создана группа «Америка, време е да хвърлиш маските!» («Америка, время сбросить маски!»), сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

«Мы все наблюдаем то, что случилось в Сирии, и знаем, кто стоит за этим. Потому что это очевидно. Но почему организаторы скрываются? Настало время им сбросить маски и показать свое настоящее лицо. И поэтому мы призываем главное лицо признать, что за всем этим стоят спецслужбы США», — заявляют организаторы.

Среди участников митинга, собравшихся у посольства США в болгарской столице на улице Козяк, выделялся высокий мужчина в костюме Дяди Сэма, символизирующий США. В одной руке он держал куклу-марионетку боевика ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), а в другой куклу-марионетку представителя «Белых касок». С помощью этой организации спецслужбы США устраивали провокации против Сирии и России с целью обвинить их в использовании химического оружия.

Активисты держали транспаранты с лозунгами на болгарском и английских языках: «Вашингтон — кукловод убийц и террористов», «США — спонсор международного терроризма», «Стоп поддержке терроризма».

Выступающие на митинге отмечали, что «в Сирию уже возвращается мирная жизнь, и США после своего поражения в этой стране перемещают театр своих действий в Центральную Азию, чтобы изменить там существующее положение. Север Афганистана в числе провинций Фарияб, Джаузжан, Кундуз, Тахар и Бадахшан превращается в театр военных действий. Сразу тронется новый очередной неконтролируемый поток мигрантов, а первой под этот удар попадет незащищенная Болгария. Это угроза национальной безопасности нашей страны. Америка должна признать ответственность за то, что происходит. Настало время Америке перестать заниматься спекуляциями, сбросить маску и прекратить поддерживать терроризм».

Кроме болгар, участие в митинге приняли и проживающие в Болгарии иностранцы. Председатель Ассоциации сирийцев Болгарии Мохамед Ибрахим заявил:

«То, что США поддерживают, укрепляют и управляют терроризмом, уже не тайна. У нас есть множество доказательств даже с мест преступлений, но вспомним слова [кандидата в президенты США в 2016 году] Хиллари Клинтон, которая признала, что во время президента Рейгана и демократы, и республиканцы в Конгрессе поддержали план ЦРУ о создании исламистских группировок для борьбы с СССР в Афганистане. Так были созданы Аль-Каида1 и талибаны1. Их идеология — ваххабизм, а это господствующее религиозное течение в Саудовской Аравии. А эта страна главный союзник США на Ближнем Востоке.

Сам Трамп в своей предвыборной компании заявил, что Хиллари Клинтон и [бывший президент США] Барак Обама создали Исламскую державу. Что еще можно добавить к этому? У нас есть тысячи примеров. Последний — атака ИГИЛ в городе Суеда, где были убиты сотни мирных жителей, а пришли туда боевики от Анаф, который контролирует американская армия и где у них есть база.

Не тайна теперь и то, что США перебрасывают террористов с места на место. Раньше они перебрасывали боевиков из Чечни в Турцию, а оттуда в Сирию, а сейчас они перебрасываются в Афганистан и даже в Египет. Вы знаете, что на Синайском полуострове сейчас произошло много терактов. США создают дестабилизацию, потому что они зарабатывают на этом».

На митинге было принято обращение к Совету Безопасности ООН, в котором призвали обратить внимание на резкое ухудшение ситуации в Афганистане и принять меры в отношении американской поддержки терроризма. Также был отправлен призыв ко всем другим странам поддержать протест и выразить свое отношение к политике США, которые разжигают новую горячую точку, тем самым угрожая международной безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.