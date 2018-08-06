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Украина
«Нужно привыкнуть к хаосу»: в Киеве предупредили о ждущей Украину катастрофе
Общество
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    «Нужно привыкнуть к хаосу»: в Киеве предупредили о ждущей Украину катастрофе

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    «Нужно привыкнуть к хаосу»: в Киеве предупредили о ждущей Украину катастрофе

    Киев, 6 августа. Украинский народ оказался не способным проводить выборы президента страны, считает киевский журналист Виталий Портников.

    По его мнению, каждое голосование украинцев на президентских выборах приводит Украину к катастрофе. Он напомнил, что в 1994 году украинцы выбрали модель олигархического государства, в 1998 — проголосовали за ее продолжение, в 2004 — отстояли выбор на Майдане, а затем разочаровались в своем выбранном лидере, в 2010 году — «избрали бандита», а после 2014 году вновь разочаровались в выбранном в первом туре президенте.

    «Украинский народ оказался совершенно не способным голосовать на общенародных президентских выборах, он не сдал экзамен на политическую зрелость. Каждое голосование украинцев на президентских выборах приводит к катастрофе украинского государства», — заявил журналист в интервью изданию «Апостроф».

    Кроме того, Портников отметил, что голосование украинцев на выборах президента страны в 2019 году мало на что повлияет. Он уточнил, что президент и премьер-министр будут теми людьми, которые «все равно будут находиться под влиянием иностранных кредиторов и делать то же, что сегодня делает власть».  

    «Кто бы вам что ни обещал, они будут делать то, что будут говорить финансовые доноры, а ваша воля будет иметь значение, когда вы научитесь зарабатывать деньги», — предупредил журналист.

    Портников также считает, что украинцам нужно привыкнуть жить в ситуации политического хаоса.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинский президент Петр Порошенко по-прежнему возглавляет предвыборный антирейтинг. Более 50% украинцев, которые собираются идти на выборы, заявили, что ни при каком условии не проголосуют за Порошенко.

    Автор: Дарья Смолина
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