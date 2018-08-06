Блаттер заявил, что Катар получил право на проведение ЧМ-2022 незаконно

Вашингтон, 6 августа. Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году благодаря сговору и политическому давлению, заявил бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.

Как пишет британская газета The Times, Блаттер считает, что пытался объяснить коллегам невозможность проведения мундиаля в Катаре, но его не послушали. По словам Блаттера, право провести турнир страна выиграла благодаря сговору. Это нарушает все правила, а также свидетельствует о политическом давлении.

Как пишет «ФедералПресс», Блаттер подчеркнул, что никто из членов исполкома не читал доклад инспекции ФИФА о государствах-претендентах на проведение чемпионата мира по футболу, так как они уже решили, за кого будут голосовать. По данным News.ru, Катар получил право на проведение чемпионата мира в декабре 2010 года. «Газета.ru» писала, что в голосовании приняли участие 22 члена исполкома ФИФА.