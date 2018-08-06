Сижу и ничего не делаю: Бабченко рассказал, почему остался на Украине

Киев, 6 августа. Скандального журналиста Аркадия Бабченко, ставшего героем театрального шоу с собственным «убийством», не захотела принять ни одна страна, кроме Украины. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «Прямой».

Бабченко, который регулярно просит перечислить деньги на его счет в социальной сети Facebook, подчеркнул, что не особо хотел работать, а в Израиль приехал «перетусоваться».

Журналист отметил, что год назад просил чешские власти о предоставлении вида на жительство, однако Прага заявила об отсутствии соответствующего обращения.

«Да вы что, ребята? Год вас просили дать мне вид на жительство, сделать мне возможность жить в Чехии, а сейчас, оказывается, говорят, что Аркадий Бабченко не обращался», — рассказал журналист.

Также он уточнил, что два месяца пожил в Израиле, после чего приехал на Украину. Бабченко добавил, что в Израиле он не хотел оставаться, а просто решил «перетусоваться», передает «ПолитНавигатор».

«И теперь сижу [на Украине] и ничего не делаю. Я сейчас нигде уже не работаю», — объяснил журналист, почему остался на Украине.

Напомним, Бабченко — сбежавший на Украину журналист, который известен своими скандальными и резкими выпадами в адрес российских властей. В мае 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что его убили, но на следующей день оказалось, что информация о гибели не соответствует действительности, а речь шла о довольно странной «операции» Службы безопасности Украины (СБУ), по итогам которой украинскому ведомству якобы удалось что-то выяснить, но что конкретно — осталось загадкой.