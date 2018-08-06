Память жертв ядерной бомбардировки почтили в Хиросиме

Хиросима, 6 августа. Церемония, посвященная памяти жертв взрыва атомной бомбы, прошла в Хиросиме. В этот день, 6 августа 1945 года, в 8.15 утра по местному времени американский бомбардировщик атаковал город.

Церемония началась с минуты молчания.

«Если человеческая семья забывает историю или перестает противостоять ей, мы можем снова совершить ужасную ошибку… Япония должна привести международное сообщество к диалогу и сотрудничеству для мира без ядерного оружия», — сказал мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, пишет «Свободная пресса».

По словам главы города, по всему миру существует более 12 тысяч ядерных боеголовок, и трагедия Хиросимы может повториться в любой момент.

Американский бомбардировщик атаковал японский город Хиросиму 6 августа 1945 года. В результате взрыва и от его последствий скончались 140 тысяч человек. Через три дня, 9 августа, аналогичная бомба была сброшена на Нагасаки. Скончались 214 тысяч человек, большая часть из которых — мирные жители.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки еще предстоит дать правовую оценку. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил, что правовая оценка крайне необходима, однако сомневается, что предложение Нарышкина принесет какие-либо результаты в связи с позиционированием Токио по данному вопросу.