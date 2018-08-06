Путин ответил на санкции США «оффшорами по-русски»: Россия не будет играть с западными шулерами

Так уж «случайно» совпало, что 54-й по счету с 2011 года «санкционный» антироссийский законопроект под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), внесенный в Конгресс США сенаторами-демократами Робертом Менендесом (Нью-Джерси) и Линдси Грэмом (Южная Каролина), а также сенаторами-республиканцами Джоном Маккейном (Аризона) и Кори Гарднером (Колорадо), появился на свет почти одновременно с подписанным президентом Владимиром Путиным федеральным законом РФ, предусматривающим создание двух специальных административных районов (САР): на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае, — фактически внутренних российских оффшоров для иностранных юридических лиц.

Эти новости в медиа-пространстве пока не связывают друг с другом напрямую, а по отдельности подают их весьма конъюнктурно. Так, если западные и прозападные комментаторы называют DASKAA «настоящим ударом из ада», который теперь-то поможет Америке «избавиться от путинской России» и связанных с нею угроз, то отечественные, как правило, распевают что-то вроде «Нам не страшен серый волк!»

Точно так же на Западе смеются над попытками России составить хотя бы подобие конкуренции «оффшорам империи доллара», а в Москве осторожно высказывают опасения, что оба островных «близнеца» не оправдают даже тех средств, которые будут затрачены на их создание.

Между тем, будучи рассмотрены в связке, два этих события являются весьма тревожным сигналом о том, что никакого улучшения отношений между США и Россией не начнется. Более того, эти отношения не только ухудшаются, но уже пересекли очередную «красную черту», за которой, в общем-то, нет ничего, кроме глобальной войны — хорошо, если без «включения» термоядерных арсеналов.

Дело в том, что такой «наезд» на суверенный государственный долг и ключевые экономические проекты (применительно к России — энергетические) нашей страны, что предложили своим законопроектом «ястребы»-сенаторы из числа обслуги Deep State, — это, будем называть вещи своими именами, глобальная политическая провокация. Которая потребует обязательного соразмерного ответа со стороны Москвы — с дальнейшей эскалацией конфликтного потенциала между двумя сверхдержавами.

Останется ли эта эскалация управляемой — очень большой вопрос. Конечно, есть вероятность того, что DASKAA — всего лишь очередной ход в американской внутриполитической игре накануне промежуточных выборов 6 ноября 2018 года.

Но вся проблема в том, что современный мир больше не разделяет пространства войны и пространства игры, поэтому слишком часто (да почти всегда) приглашение к игре одновременно является объявлением войны и заканчивается уничтожением или капитуляцией слабейшего участника — реальной, а не «игрушечной».

И данное обстоятельство подтверждается созданием двух отечественных «оффшоров по-русски» с весьма, если вдуматься, «говорящими» именами. Да, можно воспринимать такие совпадения в качестве еще одной случайности, но не слишком ли много таких «случайностей» на единицу площади и времени?

А если это не совпадение и не случайное (при нынешнем развитии информационных технологий САРы такого типа можно было сформировать хоть «во глубине сибирских руд», хоть на арктическом шельфе), то ответ Путина — это явный «мессидж» о том, что Россия отказывается дальше играть с западными шулерами по их правилам, в том числе финансовым, которые те произвольно пытаются менять при угрозе проигрыша.

Дело здесь, разумеется, не только и даже не столько в самих островах Русский и Октябрьский, сколько в том, что все зарубежные активы, так или иначе подконтрольные российским (постсоветским) структурам, переходят в состояние «мобилизационной готовности». Которая, в свою очередь, как известно, уже является объявлением войны — еще не де-юре, но де-факто. В данном случае — войны не США как государству, а той «империи доллара», которая использует территорию данного государства через его публичные органы власти и другие центры управления (банки, масс-медиа и т. д.) в качестве своей оперативной базы.

То есть на самом деле все уже очень серьезно и взрывоопасно. Причем «рвануть» может буквально в любом месте и в любое время. По любому, вроде бы даже не слишком значительному поводу.

Такая возгонка ситуации тем более опасна, что коррелирует с военной составляющей: стратеги «империи доллара» поставлены перед фактом того, что в течение ближайших 10—15 лет дисбаланс их военных возможностей с возможностями России не может быть устранен и будет только усугубляться.

Отсюда востребованным становится сценарий нанесения как можно более быстрого и мощного превентивного удара в расчете на то, что можно будет обеспечить отсутствие полноценного ответа одновременным предложением «договориться по-хорошему», но с позиции силы, апеллируя к судьбам мировой цивилизации, общечеловеческим ценностям и прочему «моральному неравноправию», с новыми «беспредельными гарантиями» для России.

Никакой тайны в существовании такого сценария нет, он в разное время разными частями озвучивался различными представителями «глобалистов».

Понятно, что «империя доллара» и Deep State в данном случае играют с огнем — и не простым, а термоядерным, но аферы подобного рода у них уже проходили, а другого, менее рискованного и гарантированно выигрышного варианта у них сегодня практически нет. Поэтому все сказанное выше не стоит рассматривать как еще одну алармистскую «пугалку-страшилку».

Как писали в своем романе «Жук в муравейнике» братья Стругацкие:

«Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флуктуациях — мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах».

Ну, так вот — серой после нынешнего американского «удара из ада» несет уже за тысячи верст.