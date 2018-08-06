Игра на опережение: эксперт объяснил повышение НДС на ЖКХ

Москва, 6 августа. Министерство экономического развития РФ выступило с инициативой увеличить тарифы ЖКХ в связи с недавним повышением НДС с 18 до 20 процентов, сообщили «Известия».

Эта мера поможет предприятиям ЖКХ избежать непредвиденных серьезных убытков, объяснил специалист из Российской академии народного хозяйства и государственной службы Игорь Кокин в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению эксперта Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС, данная мера направлена именно на те предприятия, в которых при установлении тарифа закладывается определенный размер НДС.

«Понятно, что предприятия, формируя тариф на 2018—2019 годы, закладывали в нем размер НДС 18 процентов по общей системе налогообложения, — пояснил эксперт. — Естественно, цена на услуги была именно с этим НДС. Сейчас же властями было принято решение об увеличении НДС. Соответственно, эти два процента НДС ложатся на убытки этих организаций».

То есть предприятия будут вынуждены отдать эти два процента в бюджет из своих полученных средств, продолжает Игорь Кокин.

«Возникает вопрос: за счет чего они их отдадут? Два процента — это серьезные суммы, — рассуждает Кокин. — Видимо, исходя из этого, МЭР и выступило с данной инициативой, понимая, что правительство формировало для предприятий ЖКХ экономически обоснованный тариф, а теперь с них требуются еще два процента НДС».

Кроме того, возможность повышения тарифов из-за роста НДС уже предусмотрена действующими судебными решениями.

«Еще несколько лет назад пленум Высшего арбитражного суда рассматривал вопрос — что делать, если НДС не заложен в тариф при его формировании, а применять надо. Пленум постановил, что в этом случае ресурсоснабжающая организация может на сумму НДС увеличить стоимость своих услуг», — указывает собеседник ФАН.

Формально, исходя из этого решения пленума, ресурсоснабжающие организации уже сейчас могут увеличить стоимость своих услуг, констатировал Кокин. И тогда с этим придется что-то делать.

Вероятно, именно поэтому правительство решило урегулировать данный вопрос заранее.

«Это своего рода игра на опережение, так как, действительно, есть большой убыток для предприятий. Это довольно серьезные суммы в целом по стране», — резюмировал эксперт.

Напомним, что решение о повышении размера НДС с 18 до 20 процентов было принято правительством 14 июня.