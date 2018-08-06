Боец ВСУ пошутил с другом, оставив его с гранатой без чеки в руке

Днепр, 6 августа. Боец ВСУ «пошутил» над своим другом, вручив ему вместо телефона гранату Ф-1 с выдернутой чекой. Инцидент произошел в городе Днепр.

Он оставил приятеля с опасным снарядом, а сам скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился к прохожим, и те вызвали полицию. Стражам порядка пришлось обмотать руки мужчины скотчем, так как он не мог больше удерживать спусковой механизм.

Прибывшие на место происшествия взрывотехники установили, что снаряд не был боевым. Он не содержал взрывчатого вещества, сообщают украинские СМИ. В настоящий момент стражи порядка задержали бойца ВСУ. Выяснилось, что недавно он вернулся из зоны боевых действий.