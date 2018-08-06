В Сочи могут закрыть все ливневые канавы после гибели 6-летнего ребенка

Сочи, 6 августа. Решение создать специальные комиссии было принято по окончании совещания в поселке Лазаровское, где накануне трагически погиб ребенок. По данным Федерального агентства новостей, комиссии с 15.00 понедельника начнут объезжать все ливневые канавы и подобные стоки.

Отмечается, что те ливневые канавы, которые не числятся, возьмут на баланс. На данный момент на месте уже работает бригада водостока. Позже будет приниматься совместное решение о том, как ливневые канавы можно все-таки закрыть — хотя бы в тех районах, где есть детские учреждения.

Ранее в сочинской администрации объяснили, почему на ливневой канаве в поселке Лазаревское, куда упал и погиб ребенок, не было решетки.

По словам представителей администрации города Сочи, ливневые канавы в данном районе были проложены более 50 лет назад. Конструкции предусмотрены для приема дождевых вод и представляют собой открытые траншеи. Они проходят почти по каждой улице населенного пункта с одной из сторон.

Ливневка такого типа должна быть открыта, и проект не предусматривает наличие каких-то решеток. В администрации подчеркнули, что в период сильных тропических ливней, которые характерны для Сочи, водные потоки могут снести решетки, что небезопасно для жизни и здоровья людей.

Напомним, в минувшую пятницу в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, затем его унесло в сторону моря. Бабушка ребенка, к сожалению, не сумела его спасти. Позже тело ребенка обнаружили в море.