Самолет рухнул на парковку торгового центра в Калифорнии, есть жертвы

Вашингтон, 6 августа. Двухмоторный самолет Cessna 414 рухнул на парковку возле торгового центра в Южной Калифорнии. Об этом передает телеканал KGO-TV.

Инцидент произошел в городе Санта-Ана днем накануне. Во время крушения погибли пять человек, которые находились на борту. При падении легкомоторное воздушное судно зацепило один из припаркованных автомобилей, но на момент катастрофы там никого не было.

Незадолго до крушения пилот объявил о чрезвычайной ситуации на борту. Как пишет «Свободная пресса», что стало причиной крушения самолета, пока неизвестно. По данным News.ru, никто из посетителей торгового центра не пострадал.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при крушении самолета в Оклахоме. Крушение случилось в 150 километрах от Оклахомы-Сити. Шестиместный одномоторный лайнер Extra EA-400 вылетел из Понка-Сити и рухнул через некоторое время.