Москва, 6 августа. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин прокомментировал возможность прекращения железнодорожного сообщения Украины с Россией, о чем в понедельник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Подобные рассуждения ничего, кроме сожаления, у нас не вызывают, они абсурдны по своей сути», — отреагировал Карасин.

Дипломат обратил внимание на то, что соответствующие заявления направлены на блокирование любых контактов между россиянами и украинцами.

Как отметил замглавы МИД РФ, «просто невозможно» оправдать цели подобной политики Киева. Карасин также выразил мнение, что все большее количество граждан самой Украины начинают понимать это, передает ТАСС.

Ранее Омелян заявил о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Многие эксперты подчеркнули, что больше всего от блокировки железнодорожного сообщения между Россией и Украиной пострадают трудовые мигранты, которые приезжают на заработки в Россию.