Меню
Политика
Медведев: Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт»
Происшествия
Самолет рухнул на парковку торгового центра в Калифорнии, есть жертвы
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев: Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт»

    41

    Медведев: Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт»

    Москва, 6 августа. Вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Коммерсант ФМ», фрагмент которого появился в понедельник.

    По словам премьера, вступление Грузии в Североатлантический альянс может спровоцировать «страшный конфликт». Медведев уточнил, что не понимает, зачем это надо. Медведев напомнил, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, в который затем вступила и российская сторона, можно было предотвратить. По его словам, «никакой неизбежности не было».

    Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения Noble Partner призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе.

    Медведев: Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт»

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.