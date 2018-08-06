Медведев: Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт»

Москва, 6 августа. Вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Коммерсант ФМ», фрагмент которого появился в понедельник.

По словам премьера, вступление Грузии в Североатлантический альянс может спровоцировать «страшный конфликт». Медведев уточнил, что не понимает, зачем это надо. Медведев напомнил, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, в который затем вступила и российская сторона, можно было предотвратить. По его словам, «никакой неизбежности не было».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения Noble Partner призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе.