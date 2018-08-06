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Новый транспортный рекорд установлен на Крымском мосту
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    Новый транспортный рекорд установлен на Крымском мосту

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    Новый транспортный рекорд установлен на Крымском мосту

    Симферополь, 6 августа. 32 тысячи транспортных средств проехало в обе стороны по Крымскому мосту за сутки. Это новый рекорд трафика, который был зафиксирован 5 августа.

    Всего по мосту проехало 32 406 транспортных средств, из них 19 тысяч автомобилей в сторону Крыма. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост». Также увеличилась среднесуточная интенсивность движения на 15% по сравнению с трафиком в июле. Она превысила 28 тысяч транспортных средств.

    Отметим, что с момента открытия моста по нему проехало 1,584 миллиона транспортных средств в обе стороны.

    Напомним, что президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая. Движения автотранспорта по нему запустили 16 мая.

    Автор: Денис Коробейников
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