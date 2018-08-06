Новый транспортный рекорд установлен на Крымском мосту

Симферополь, 6 августа. 32 тысячи транспортных средств проехало в обе стороны по Крымскому мосту за сутки. Это новый рекорд трафика, который был зафиксирован 5 августа.

Всего по мосту проехало 32 406 транспортных средств, из них 19 тысяч автомобилей в сторону Крыма. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост». Также увеличилась среднесуточная интенсивность движения на 15% по сравнению с трафиком в июле. Она превысила 28 тысяч транспортных средств.

Отметим, что с момента открытия моста по нему проехало 1,584 миллиона транспортных средств в обе стороны.

Напомним, что президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая. Движения автотранспорта по нему запустили 16 мая.