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Это не имеет смысла: Макфол объяснил, почему у Сигала не получится улучшить отношения РФ и США
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    Это не имеет смысла: Макфол объяснил, почему у Сигала не получится улучшить отношения РФ и США

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    Это не имеет смысла: Макфол объяснил, почему у Сигала не получится улучшить отношения РФ и США

    Вашингтон, 6 августа. Экс-посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Майкл Макфол сомневается, что голливудский актер Стивен Сигал на посту специального представителя дипломатического ведомства РФ сможет улучшить отношения Москвы и Вашингтона.

    По мнению Макфола, вряд ли у актера и продюсера Сигала получится наладить российско-американские отношения. Бывший дипломат объяснил это тем, что в американском обществе у 66-летнего Сигала нет влияния.

    При этом Макфол указал на отсутствие опыта в дипломатии [у актера], передает «КоммерсантЪ FM».

    «Это не имеет смысла. И я нахожу его назначение унизительным для российского посла в США Анатолия Антонова, будь я на месте Антонова, я был бы оскорблен подобным трюком», — заявил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова бывшего дипломата, обратив внимание на то, что «вклад Макфола в ухудшение отношений [РФ и США] огромен».

    Как сообщала «Газета.Ru», Сигал назначен специальным представителем внешнеполитического ведомства России по вопросам российско-американских гуманитарных связей​​​. В числе главных задач — содействие развитию отношений между Москвой и Вашингтоном в гуманитарной отрасли.

    Автор: Дана Балан
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