Военный эксперт объяснил интерес западных СМИ к танку «Армата»

Западные СМИ рассказали об особенностях комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит» российского танка Т-14 «Армата». Как сообщает National Interest, защита дополнена «инновациями и невиданными ранее системами». «Афганит» совмещает в себе преимущества двух комплексов защиты от противотанкового вооружения: «Дрозд» и системы оптико-электронного подавления «Штора».

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что у «Афганита» существуют аналоги с точки зрения функционала.

«Например, израильский комплекс активной защиты «Трофи», который используется армией обороны Израиля, его сейчас закупают американцы и ставят на свою бронетанковую технику. Но по возможностям аналогов комплекса «Афганит» нет, поскольку он является единственным, существующим в мире, он может работать по бронебойным подкалиберным снарядам», — сказал эксперт.

Остальные комплексы, продолжает собеседник агентства, могут работать только по кумулятивным боеприпасам.

«Я имею в виду гранаты ручных гранатометов, противотанковые управляемые ракеты ПТРК. По высокоскоростным бронебойным подкалиберным снарядам зарубежные комплексы не работают», — резюмировал Виктор Мураховский.

Т-14 — проект новейшего российского основного танка с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Серийное производство боевых машин началось в 2017 году. Комплекс активной защиты «Афганит» может разрушать атакующие бронетехнику снаряды за счет дополнительных двух высокоскоростных доплеровских радаров ближнего действия, изготовленных по ПФАР-технологии и работающих по подсветке от постоянного источника.