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Сирия: РФ зафиксировала 6 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: РФ зафиксировала 6 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: РФ зафиксировала 6 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 6 августа. Российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике зафиксировали шесть случаев стрельбы в двух провинциях страны. Турецкие коллеги не зафиксировали ни одного нарушения, о чем говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о соблюдении режима прекращения боевых действий.

    Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала нарушения в провинциях Алеппо (4) и Латакия (2). Турецкие наблюдатели не выявили случаев стрельбы.

    По данным Минобороны РФ, в целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Напомним, ранее сообщалось, что семьи военнослужащих, погибших в сирийском Алеппо, получили от российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продовольственные наборы и школьные принадлежности.

    Автор: Тимур Румянцев
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