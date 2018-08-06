Сирия: РФ зафиксировала 6 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 6 августа. Российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике зафиксировали шесть случаев стрельбы в двух провинциях страны. Турецкие коллеги не зафиксировали ни одного нарушения, о чем говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о соблюдении режима прекращения боевых действий.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала нарушения в провинциях Алеппо (4) и Латакия (2). Турецкие наблюдатели не выявили случаев стрельбы.

По данным Минобороны РФ, в целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Напомним, ранее сообщалось, что семьи военнослужащих, погибших в сирийском Алеппо, получили от российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии продовольственные наборы и школьные принадлежности.