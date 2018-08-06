Четыре человека заживо сгорели при пожаре в Хакасии

Абакан, 6 августа. Страшная трагедия произошла в Республике Хакасия: на территории частного домовладения в Абакане произошел сильный пожар, жертвами которого стали четыре человека. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы республиканского ГУ МЧС.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось утром в субботу. На территории частного домовладения огонь охватил времянку. Прибывшие на место пожарные обнаружили в сгоревшем строении тела двух женщин и двух мужчин. Одному мужчине удалось спастись из огня, его передали медикам, передает АиФ.

В ведомстве добавили, что причиной пожара стал поджог. К настоящему времени виновник был установлен, информирует издание «Свободная пресса».

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