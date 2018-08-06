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AliExpress устроит день распродажи смартфонов от Xiaomi
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    AliExpress устроит день распродажи смартфонов от Xiaomi

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    AliExpress устроит день распродажи смартфонов от Xiaomi

    Пекин, 6 августа. В AliExpress сообщили о том, что компания на один день обрушит цены на лучшие телефоны китайской фирмы Xiaomi. Об этом говорится в сообщении AliExpress.

    Отмечается, что днем для скидок был выбран 8 августа. Как добавил производитель, акция коснется таких телефонов как Redmi S2, Redmi Note 5. Кроме того, скидки будут предоставлены на Redmi 5 Plus, Redmi 6A и Mi 8. Чтобы получить скидку, нужно до 8 августа добавить в корзину понравившийся гаджет. 8 августа нужно оплатить заказ в течение четырех часов, иначе предложение аннулируется.

    Ранее сообщалось, что AliExpress запускает в России сервисы для шопоголиков и блогеров. Новый сервис компании «Клуб шопоголиков» в России интегрирован в приложение AliExpress. Он уходит корнями в китайскую платформу iTao, на которой пользователи имеют возможность делиться фото покупок и обсуждать их.

    AliExpress устроит день распродажи смартфонов от Xiaomi

    Автор: Алия Садыкова
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