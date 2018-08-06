AliExpress устроит день распродажи смартфонов от Xiaomi

Пекин, 6 августа. В AliExpress сообщили о том, что компания на один день обрушит цены на лучшие телефоны китайской фирмы Xiaomi. Об этом говорится в сообщении AliExpress.

Отмечается, что днем для скидок был выбран 8 августа. Как добавил производитель, акция коснется таких телефонов как Redmi S2, Redmi Note 5. Кроме того, скидки будут предоставлены на Redmi 5 Plus, Redmi 6A и Mi 8. Чтобы получить скидку, нужно до 8 августа добавить в корзину понравившийся гаджет. 8 августа нужно оплатить заказ в течение четырех часов, иначе предложение аннулируется.

Ранее сообщалось, что AliExpress запускает в России сервисы для шопоголиков и блогеров. Новый сервис компании «Клуб шопоголиков» в России интегрирован в приложение AliExpress. Он уходит корнями в китайскую платформу iTao, на которой пользователи имеют возможность делиться фото покупок и обсуждать их.