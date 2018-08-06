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Рекорд России по количеству испеченных пончиков с глазурью установили в Кузбассе
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    Рекорд России по количеству испеченных пончиков с глазурью установили в Кузбассе

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    Рекорд России по количеству испеченных пончиков с глазурью установили в Кузбассе

    Кемерово, 6 августа. Рекорд России по количеству испеченных пончиков с глазурью поставили в Кузбассе. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в областной администрации.

    Больше 22,8 тысяч пончиков с глазурью испекли в рамках II «Арт-фестиваля», приуроченного к 80-летнему юбилею Осинников. Для их приготовления использовали более 700 килограммов специальной смеси, около 400 килограммов масла и 200 килограммов глазури.

    Отметим, общий вес пончиков составил порядка одной тысячи килограммов. Представитель Книги рекордов России Станислав Коненко специально прибыл в Осинники для того, чтобы наблюдать за постановкой рекорда.

    Автор: Алексей Громов
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