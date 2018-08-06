Доброволец из Бельгии, воюющий в Донбассе: Украина для НАТО — просто пешка

Политическое мироустройство для европейского обывателя с каждым годом становится все менее понятным. Поэтому некоторые европейцы, пренебрегая своей безопасностью, едут в воюющий Донбасс, чтобы попытаться найти ответы на мучающие их вопросы.

Доброволец из Бельгии Ксавьер Франкен поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей своими размышлениями о НАТО, о попытках Украины войти в состав Евросоюза и о том, как европейские СМИ освещают события в Донбассе.

Приехав в Донбасс, бельгиец рисковал не только тем, что может не вернуться на родину, но и безопасностью своих родственников. Масла в огонь подливают сотрудники украинских спецслужб, которые публикуют на своих сайтах «досье» на иностранных добровольцев, именуя их наемниками. Так что риск для европейских добровольцев, едущих в Донбасс, действительно есть, так как, по словам Франкена, Бельгия — это центр НАТО, и опасность может грозить даже натовским офицерам.

«В прошлом году один из офицеров НАТО заинтересовался источниками финансирования ИГИЛ1 (ИГ1, «Исламское государство»1 — террористическая группировка, запрещенная в России. — Прим ФАН). Он хотел узнать, откуда им поступали деньги. После этого офицера нашли убитым. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством», — привел пример Ксавьер.

Однако, по словам бельгийца, из-за массы нестыковок версия самоубийства не выдерживает никакой критики.

«Бельгия — милое государство, но есть некие «темные силы», — не без иронии отметил Ксавьер.

В Бельгии есть две лидирующие партии — в этом, по мнению Франкена, прослеживается некоторое сходство с Украиной. Как поясняет Ксавьер, первая партия — фламандцы, националисты, по его словам, даже с элементами фашизма. Вторая — валлонцы, более левого толка. Политическое устройство страны весьма своеобразное: во время последних выборов граждане Бельгии прожили 551 день без правительства.

«Думаю, если наша страна все же разделится на две половины, я ничем не рискую. Но, с другой стороны, фламандцы — на стороне Украины», — рассуждает он.

Об украинском кризисе до Бельгии доходит немного новостей от официальных СМИ. Основной источник информации о происходящем в Донбассе — французские добровольцы, воюющие в батальоне ВС ДНР «Пятнашка», и журналисты, которые находятся в Донецке и пишут заметки в свои личные блоги.

В отношении войны в Донбассе бельгийские масс-медиа заняли позицию радиомолчания за редкими исключениями в виде обрывков информации, где жителей ЛНР и ДНР называют «террористами» и «сепаратистами». Но даже в этом ключе о войне говорится немного, потому что Бельгия не является участником конфликта — больше новостей посвящается Сирии и Ливии.

«Новости о России, ЛНР и ДНР всегда представляются в негативном ключе, — рассказывает Ксавьер. — Это напоминает «пятиминутку ненависти» в романе Оруэлла «1984». Основной посыл такой, что Россия якобы выступает против всего мира с газом «Новичок», но от него никто не умирает».

В качестве примера официальной информации Франкен приводит содержание заметок, в которых говорится, что Франция две недели назад доставила на Украину около 50 вертолетов и антиснайперское оборудование, а Израиль осуществил поставки Киеву новых автоматов, которые предназначены для батальона «Азов». Однако, несмотря на эту поддержку, военную и финансовую, европейцы рассматривают Украину исключительно в качестве пешки в «большой игре», считает собеседник ФАН.

«Думаю, никто не позволит Украине войти в Европу. Европейцы начали учения с украинской армией на флоте, а потом американские военные доложили, что украинцы не соответствуют ряду требований. То есть вывод: Украина для НАТО — просто военная пешка, — рассуждает Ксавьер.

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1 Организация запрещена на территории РФ.